Фото пассажиров в вагоне московского метро напомнило россиянам о «телефономании»

Фото пассажиров столичного метро со смартфонами в руках натолкнуло россиян на мысли о «телефономании». Снимок опубликовали в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

В кадр попал вагон, где практически все пассажиры смотрят в экраны телефонов или слушают музыку в наушниках. «Смотреть друг другу в глаза и общаться — запрещено», — пошутил автор топика.

Снимок заставил многих комментаторов загрустить. «Сейчас и не верят, что каких-то 20 лет назад мы знакомились в метро, находили свою любовь и судьбу, просто забежав в кафе или проехав одну остановку в трамвае…» — написала одна из подписчиц, подчеркнув, что когда-то люди «видели друг друга». Ей ответили, что сейчас разговаривать с незнакомцами в транспорте стало страшно, но в те времена все действительно было по-другому и лучше. «Как зомби», — возмутился современным нравам один из подписчиков.

Кто-то отметил, что до эпохи смартфонов люди тоже находили, чем себя занять в поезде. «В СССР точно так же ездили, только читали книги и газеты, а смотреть незнакомому беспричинно в глаза опасно», — отметила пользовательница. Ее поддержали в комментариях, отметив, что людям всегда хотелось скоротать время в поездке, учитывая, что в шумном транспорте не всегда комфортно общаться.

Ранее фото девушки с книгой в метро натолкнуло россиян на спор. Многие рассказали, что до сих пор любят читать в поездках, кто-то возразил, что любителей книг редко можно встретить в транспорте.