Фото «плоского» дома в Москве удивило пользователей сети

Дом в Таганском районе, снятый с необычного ракурса, удивил пользователей сети. Фото опубликовали в Facebook-группе «Москва — та!».

Здание около метро «Марксистская» при съемке с определенного угла кажется плоским. Из-за этой оптической иллюзии оно весьма привлекательно для фотографов. Автор топика отметила, что сделала снимок в октябре.

«Его довольно сложно так сфотографировать», — удивились в комментариях. Юзеры вспомнили, что подобные «дома одной стены» есть и в других городах мира, например, Барселоне и Одессе. Кто-то добавил, что аналогичное здание есть и в Москве. Это гостиница «Центральная» на Тверской улице, но увидеть ее плоской возможно только с определенного ракурса, как и дом на Таганской.

«Опасно. Если ветер дунет в этот парус, то плохо будет...» — написал один из пользователей.

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