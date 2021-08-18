Фото послевоенной роскоши рассорило россиян

На черно-белой фотографии, сделанной в послевоенное время, изображены москвички в шляпах и пальто, примеряющие дорогую обувь в одном из центральных столичных обувных магазинов.

«Обслуживание покупателей в Петровском пассаже, 1947 год. Какие дамы, какие шляпки! Какие москвички! И вот эта настольная лампа с шелковым абажуром! В те годы Петровский пассаж — магазин местной промышленности и промышленной кооперации», — подписал автор публикации.

Подписчики группы неоднозначно оценили данное фото. Многие указали, что для Советского Союза 1947 год был самым голодным годом, и эта фотография — постановочная, так как люди того времени не могли себе позволить такой роскоши. Другие же указали, что не все жили бедно и все же были люди с наибольшим достатком, чем большинство россиян того времени.