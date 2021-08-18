Фото послевоенной роскоши рассорило россиян
Архивное фото роскошно одетых покупателей в Петровском пассаже рассорило россиян. Снимок опубликовали в группе «Москва Моя» в Facebook.
На черно-белой фотографии, сделанной в послевоенное время, изображены москвички в шляпах и пальто, примеряющие дорогую обувь в одном из центральных столичных обувных магазинов.
«Обслуживание покупателей в Петровском пассаже, 1947 год. Какие дамы, какие шляпки! Какие москвички! И вот эта настольная лампа с шелковым абажуром! В те годы Петровский пассаж — магазин местной промышленности и промышленной кооперации», — подписал автор публикации.
Подписчики группы неоднозначно оценили данное фото. Многие указали, что для Советского Союза 1947 год был самым голодным годом, и эта фотография — постановочная, так как люди того времени не могли себе позволить такой роскоши. Другие же указали, что не все жили бедно и все же были люди с наибольшим достатком, чем большинство россиян того времени.
«Постановочное фото, только не "в стиле пропаганды", а для подъема духа людей после войны и скорейшего возврата к мирной жизни и ее ценностям», «Не разделяю восторга. Простым людям есть было нечего, а номенклатурные дамы наряжались в Петровском пассаже. Папаши их поди в интендантских войсках служили», «Через пару лет после войны? Смешно. Страна в руинах», «Я даже не могла себе представить, что этот снимок вызовет столько эмоций. Люди, дорогие мои, ну можно же понять, что у каждого своя история, и не надо никого обвинять, что у кого-то жизнь сложилась лучше», — написали юзеры.
Ранее архивное фото, на котором запечатлены танцы на Пушкинской площади в Москве, заставило россиян вспомнить о том, какими были послевоенные годы. Кто-то отметил радостную атмосферу на фото и «светлые» женские лица. «Война закончилась, все верили в лучшее», — заметила пользовательница. С ней согласилась другая москвичка, написав, что в те годы чувствовался «социальный оптимизм» и надежда.
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