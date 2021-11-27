Фото прейскуранта магазина «Березка» напомнило россиянам о ценах времен СССР

Фото прайс-листа советского магазина «Березка №32» натолкнуло россиян на воспоминания о ценах времен СССР. Снимок прейскуранта выложили в Facebook-группе «Москва — та!».

Кто-то вспомнил, что, помимо «Березок», где за валюту и специальные чеки продавались заграничные и дефицитные продукты, в Москве работали аналогичные промтоварные магазины. «Можно было на чеки вещички прикупить», — отметил один из пользователей сети.

В комментариях заметили, что в прайс-листе «Березки», составленном в том числе для иностранцев, некоторые продукты были обозначены непривычно. Например, знаменитое «Советское шампанское» называлось «Советское игристое».

Одна из подписчиц, увидев прейскурант, отметила, что в те времена обычные советские люди могли только мечтать о покупке пива в банке или жвачки. «Хорошо, что нынешняя молодежь не знает дефицита и очередей, "совка" и серости», — написала женщина, добавив, что продукты с фотографии были доступны по большей части только избранным. «Это вы в очередях за iPhone сутками не стояли», — пошутили в ответ в комментариях.

Ранее россияне вспомнили цены на продукты в СССР. Некоторые пришли к выводу, что сейчас стоимость продуктов понизилась.