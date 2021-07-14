Фото с отдыхающими у фонтана в центре города разозлило москвичей

В сети появилась фотография, на которой запечатлены отдыхающие у фонтана в центре Москвы. Снимок, опубликованный в группе Москва моя в Facebook, разозлил пользователей сети.

На размещенном фото показаны четверо молодых людей, остановившиеся на Биржевой площади — трое из них разуты и окунули ноги в фонтан. Отмечается, что кадр был сделан в июле текущего года.

Большинство подписчиков сообщества возмутились поступком героев снимка и осудили их действия и внешний вид. «Устроили помывочную», «Точно. Сейчас все фонтаны "помоечные". А сколько там грязи...», «А маски?», «А почему эти граждане не на работе?» — писали они.

В то же время некоторые юзеры начали защищать запечатленных на фотографии людей. «Граждане, вы кроме грязи способны что-то видеть? Летнее позитивное фото, горожане охлаждаются от жары в фонтане. Нет, тут же грязи накидали», «Хочется присесть рядом, опустить ножки в фонтан и наслаждаться приятной беседой!» — отмечали другие.

12 июля сообщалось, что москвич выложил фотографию девушек советских времен, которые прогуливаются по Красной площади в модных нарядах, и вызвал споры в сети. Интернет-пользователи усомнились в том, что кадр, как заверяет автор, был действительно сделан в 1975 году.

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