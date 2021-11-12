Фото «сельской идиллии» в центре Москвы восхитило пользователей сети

Фото деревянного дома на фоне памятника Петру I в центре столицы восхитило пользователей сети. Снимок выложили в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

«Тишина и покой в центре шумного города», — подписала фотографию автор топика. Комментаторы согласились с женщиной и написали, что необычный ракурс ассоциируется у них с «сельской идиллией в мегаполисе».

Многие заинтересовались, где находится постройка на фото. Автор рассказала, что это жилой дом, который принадлежит территории Китайского подворья в 1-м Голутвинском переулке. «Вот это секретный уголок!» — восхитились в комментариях. «Там чудесная территория с растениями и маленьким прудиком», — рассказала одна из пользовательниц. Автор поста добавила, что на территории подворья цветут поздние розы.

Ранее россиян рассорила фотография исторического здания на фоне современного многоэтажного дома. Некоторые отметили, что новостройка испортила вид на снимке, кто-то наоборот одобрил сочетание нового и старого.