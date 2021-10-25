Снимок исторического здания на фоне современной многоэтажки рассорил россиян

Фотография исторического здания на фоне современного многоэтажного дома рассорила россиян. Снимок опубликовали в группе «Москва — та» в Facebook. «На стыке времен. Москва. Сокольники», — подписала автор топика.

Один из подписчиков паблика пояснил, что на переднем плане фото изображена одна из старейших, еще дореволюционных пожарных каланчей в столице. «12-я, если не ошибаюсь», — написал он.

Пользователи сети по-разному отреагировали на фото. Некоторые отметили, что современное строительство испортило внешний вид города. Другие же высказали мнение, что не нужно боятся нового и в таких постройках нет ничего страшного.

«Жуткие монстры, эклектика и немного любимой старой Москвы», «Сейчас в любом районе подобная пакостная безвкусица высотная торчит, и, увы, далеко не в единственном экземпляре», «Ничто так не портит город, как псевдотехнологичная и псевдосовременная хрень», «А мне нравится сочетание нового и старого», — прокомментировали юзеры.

Ранее фото кругов из деревьев в Парке имени 50-летия Октября озадачило россиян.