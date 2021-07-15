Фото советских школьников 1950-х годов поразило москвичей. Запись опубликована на странице О Москве и москвичах в Facebook.

«Москва. Школа №93. 8 класс "А". 1950 год», — отмечается в публикации. Также автор записи опубликовал обратную сторону снимка с подписью имени классного руководителя и всех учеников.

«Очень взрослые лица и наивные, "детские" прически — бантики, косички… Дети, пережившие войну», «Дети войны!» — поразились москвичи.

Нашлись также пользователи, которые учились в этой школе в 50-х и 60-х годах. «Я поступила в начальную школу 93 в 1949 году, то есть 49-50 учебный год. Потом из женской школы нас перевели в 91 школу на углу Б. Молчановки в 5 класс», «Я училась в этой школе с 1960 по 1970, а жили мы в доме напротив по Б. Молчановке. Если изредка болела — махала рукой из окна друзьям, а на переменах даже высовывались в окно и можно было общаться. Старые добрые времена!» — отметили женщины.

Ранее внешний вид советских продавщиц на фото с рынка озадачил москвичей. В сети появился снимок советских времен, сделанный на столичном Даниловском колхозном рынке в 1959 году. На размещенном кадре запечатлены продавщицы за прилавками с крыжовником и красной смородиной — на них надеты белые передники и нарукавники. Большинство юзеров удивил внешний вид женщин, торговавших ягодами.

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