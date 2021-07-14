Внешний вид советских продавщиц на фото с рынка озадачил москвичей

В сети появился снимок советских времен, сделанный на столичном Даниловском колхозном рынке в 1959 году. Фото, опубликованное в группе в Facebook, озадачило пользователей сети.

На размещенном кадре запечатлены продавщицы за прилавками с крыжовником и красной смородиной — на них надеты белые передники и нарукавники. «И это не постановочное фото, так действительно было», — говорится в подписи к посту.

Большинство юзеров удивил внешний вид женщин, торговавших ягодами. «Интересно, зачем надевали нарукавники?» — интересовались некоторые. «Чтобы не пачкать рукава», «На них была бы заметна грязь», — отвечали другие. «Так было на каждом рынке. Все выдавалось, я видела: колхозники получали весы, фартук, нарукавники», «Именно так!» — также подтверждали участники группы.

Вдобавок некоторые комментаторы сравнили советские рынки с современными. «Все местные, не перекупщики... Какой же сейчас мерзкий ад капитализма», «У нас открыли "красивую" ярмарку, которая уже много месяцев не работает. Видимо, арендная плата высокая, люди не едут», «Продавали свое выращенное, натуральное!», «Раньше, когда рынки были действительно колхозными, было одно удовольствие ходить и покупать, (...) а теперь бизнес на перекупке!» — отмечали они.

Ранее сообщалось, что в сети появилась фотография, на которой запечатлены отдыхающие у фонтана в центре Москвы — снимок разозлил пользователей сети. Большинство возмутилось поступком героев снимка и осудило их действия и внешний вид.

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