Фото советских времен «растравило душу» москвичей

В сети появилось фото советских времен, на котором запечатлена очередь за мучными изделиями на ВДНХ. Соответствующий снимок опубликован в группе «Москва моя» в Facebook.

На размещенном в сети кадре, сделанном в 1966 году, видно, как несколько человек толпятся около женщины, продающей выпечку — на переднем плане показаны связки десятков бубликов.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях, поделились собственными воспоминаниями и заодно пожаловались, что автор поста буквально «травит им душу» таким фото. «Разрезаешь вдоль на две части. Мажешь одну маслом, кладешь вторую на нее — и с крепким чаем!», «Какие они были вкусные!», «У метро "Краснопресненская" горячие, хрустящие бублики продавались из плетеных корзин, накрытых белыми накрахмаленными полотенцами», «Вот сейчас просто найду, поймаю и убью, чтоб душу не травил!», «До невозможности вкусные, ароматные, маковые! Куда все делось?», «Помню: посыпанные маком и мягкие внутри. И стоили, если не ошибаюсь, пять копеек», — писали они.

2 июля в сети появилось фото советских времен с изображением одной из московских улиц — на нем со спины была запечатлена девушка, идущая по тротуару: она одета в короткие шорты и топ, оголяющий спину, волосы ее распущены. Многие пользователи сети осудили ее внешний вид.

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