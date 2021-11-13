Фото старинного здания в окружении новостроек возмутило россиян

Многие москвичи вспомнили, что раньше на месте новых жилых домов располагался стадион. «Вместо Стадиона Юных пионеров чудовище построили! Хотели и этот островок (имеется в виду Царский павильон — прим. «Мосленты») уничтожить, но, видимо, решили, что из окон свысока будет хорошо смотреться», — написал один из комментаторов.

«Когда-то на этом месте был каток, детская спортивная школа и секции для всех желающих. Между прочим, бесплатные. А теперь — вот это... Ничего, сейчас все купившие здесь квартиры детей нарожают, и волосы у них встанут дыбом: гулять негде. Школы переполнены, на каток ехать — исключительно в центр. Вот оно счастье…», «Был стадион... Эх... А теперь муравейники возвели. В тесноте, в высоте... Когда-то давно здесь был воздух», — поддержали его другие.

Некоторые участники дискуссии отметили, что подобное сочетание зданий выглядит искусственно и похоже на декорацию. Однако нашлись и те, кому вид на павильон из окон ЖК понравился. «Очень современно и красиво», «Подсветка хорошая!», «Какая интересная фотография: как шкатулка, "городок в табакерке". Кажется, сейчас мальчик-колокольчик выбежит», — написали москвичи. «Красиво только для тех, кто никогда не знал Москвы и ее исторического лица», «Красиво, но жить в такой тесноте — здоровью вредить», — ответили противники новой жилой архитектуры.

Ранее москвичи выступили против изменения фасада здания ТАСС. Многие выразили опасение, что после преобразований строение потеряет свой настоящий облик.