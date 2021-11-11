Москвичи выступили против изменения фасада здания ТАСС

Уникальное с точки зрения архитектуры здание ТАСС будут реконструировать. Москвичи переживают, что после преобразований строение потеряет свой настоящий облик, поэтому приступили к сбору подписей против изменения его фасадов. Об этом в среду, 10 ноября, сообщил Telegram-канал «Москва. Новости. Moscow. News».

Еще четыре года назад планы по реконструкции фасадов, искажающие замысел авторов здания ТАСС на Никитском бульваре, вызвали опасения многих архитекторов и историков архитектуры модернизма. Однако тогда ни ремонт, ни реконструкция фасадов так и не начались. Но теперь здание все же собрались ремонтировать примерно по тому же проекту, что и в 2017-м — с вентфасадом и металлическими рамками окон.

Согласно опубликованным на сайте «Архи.ру» данным, собрано уже более 800 подписей в поддержку присвоения зданию статуса объекта наследия и охраны его подлинного облика.

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