Фото студенческих проездных 90-х вызвало споры среди москвичей

Снимок старых студенческих проездных 90-х годов заставил москвичей вспомнить молодость и вызвал среди них споры. Фото опубликовали в Facebook-группе «Москва — та!».

Автор кадра рассказал, что его сын нашел проездные в старых книгах семейной библиотеки. Он также уточнил, что раньше существовало некое правило: при входе в транспорт нужно было произносить «проездной» или «единый», если тот лежал в кармане. «А может, некоторые даже доставали его и показывали», — отметил мужчина.

В комментариях многие обратили внимание на стоимость проездного — на нем указана цена 54 тысячи рублей, такую сумму нужно было отдать за билет до деноминации валюты. «В 1998 году, в январе, если я правильно помню, нули отрезали», — вспомнил один из юзеров. Он заметил, что тогда его зарплата в два миллиона стала двумя тысячами рублей.

Пользователи сети также поспорили о стоимости проездных билетов. Кто-то утверждал, что они были бесплатными, кто-то заявил, что их продавали по льготной цене. «Они были с существенной скидкой, но все равно не бесплатные», — вспомнил один из участников дискуссии.

Ранее москвичи с ностальгией вспомнили, как в школьные годы залезали на крыши и исследовали стройки. Пользователи сети заявили, что современная молодежь уже ведет себя по-другому.

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