Фото «уходящей натуры» в московском дворе умилило россиян

Житель юго-запада Москвы заметил, как в одном из столичных дворов кто-то развесил на просушку постиранное белье. Свой снимок он опубликовал в районной Facebook-группе «Ломоносовский район и окрестности», чем умилил соседей.

На фотографии изображен двор типичной панельной пятиэтажки — между деревьями на натянутых веревках сохнут бело-голубые пододеяльники и наволочки. «Уходящая натура на Панферова», — прокомментировал автор свой снимок.

«Это прекрасно...», «Хозяева простыней, небось, на первом этаже живут», — отреагировали подписчики паблика. «А где-то в провинции, наверное, еще остались веревки с роликом между домами на уровне третьего-четвертого этажа», — предположил один из комментаторов. «А в старых, с узкими улочками, городках Европы такое явление повсеместно», — написал другой россиянин. «И не дай бог попасть мячом! Убегали, пока кто-то не вышел с веником», — вспомнил кто-то свое детство.

Ранее в том же районе россиянка обустроила двор своими руками и восхитила пользователей сети. Кроме горшков с растениями она также сделала домики для кошек и птиц и разбила клумбы.