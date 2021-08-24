Россиянка обустроила двор своими руками и восхитила пользователей сети

Фото благоустроенного двора на Ленинском проспекте в Москве восхитило пользователей сети. Снимок выложили в Facebook-группе «Ломоносовский район и окрестности».

Автор поста отметила, что украшенный цветами двор обустроила своими руками местная жительница Мария. Кроме горшков с растениями она также сделала домики для кошек и птиц и разбила клумбы. «Такой ежедневный нелегкий труд. Если будет грустно, зайдите в этот двор, не пожалеете!» — восхитилась юзерша.

Многие подписчики вспомнили двор на фото и оставили положительные комментарии. «Красота», «Повезло дому!», «Мария, спасибо за добрую душу», — написали россияне. Кто-то заметил, что женщина поливает весь двор сама, и это занимает у нее около семи часов.

Одна из пользовательниц написала, что пыталась посадить растения около своего дома, но их украли неизвестные в первую же неделю. «И как это цветочки никто не "прихватизирует", удивительно», — отметила девушка. Некоторые задались вопросом, как относится «Жилищник» к подобному украшению двора.

Ранее на северо-западе Москвы местный житель обнаружил во время раскопок у себя во дворе исторический фонтан, который находился под землей несколько десятилетий. Мужчина обратился в мэрию с просьбой восстановить историческую конструкцию.

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