Фото велосипедиста на московской улице развеселило пользователей сети

Фото заката на Николоямской улице впечатлило пользователей сети. Снимок выложили в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

Многие обратили внимание на велосипедиста, который попал в кадр, когда переезжал пешеходный переход. Пользователи заметили, что он замер в позе «ласточки» и развеселились. «Отличный момент запечатлели!», «Красиво нарушает», — отметили юзеры. «А мальчик с ласточкой дорогу переезжал или такой кадр поймали?» — поинтересовался кто-то у автора. Мужчина ответил, что поза велосипедиста на фото попала случайно.

Кто-то заметил, что юноша с велосипедом нарушает правила дорожного движения. «Они везде нарушают! И на дорогах, и на переходах, и даже внутри подземных переходов», — написала одна из пользовательниц. Женщине возразили, что иногда в этом нет ничего страшного, ведь «правила созданы, чтобы их нарушать».

Ранее пользователей сети развеселила поза пассажира вагона в московском метро. Россиянин сел на корточки на поручень в вагоне и попал на фото.