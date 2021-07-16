Фото «заласканной» скульптуры в метро вызвало споры среди москвичей

Фотография скульптуры собаки пограничника на станции метро «Площадь Революции» вызвала споры среди москвичей. Снимок выложили в группу «Москва моя» в Facebook.

По некоторым данным, традиция тереть нос бронзовой собаки на удачу зародилась еще с 1938 года. Согласно общеизвестной примете, собака помогает студентам успешно сдавать экзамены. От частых поглаживаний на морде у статуи появились характерные желтые потертости.

Автор фотографии подписал свою публикацию одним словом — «заласкали». Он выразил удивление, что кто-то предлагает штрафовать за поглаживание бронзовой собаки как за порчу имущества. По его мнению, «городские традиции — это прекрасно». В комментариях многие пользователи поддержали автора и поделились своими историями о том, как собака помогала сдавать им сессии в университете.

Однако далеко не все москвичи согласились с такой позицией. «А я вот скульптор и я считаю это вандализмом!», — написала одна из пользовательниц. Она пояснила, что «свое достояние» и «свой общий дом» нужно беречь. Ее поддержал мужчина, написав, что никогда не было такой традиции — гладить пса. «Это какие-то свежие новомосквичи придумали в последние 15 лет и объясняют традицией, которой никогда не было. Себе бы лучше натирали носы», — высказался он.

Ранее старое фото с трамваями, выложенное в сеть, заставило москвичей ностальгировать о местах молодости. На фото запечатлена остановка трамвая «Метро Войковская» в1973 году. «Места нашей молодости», «О, родные места. Но мне кажется, что такие трамваи появились позже» — писали пользователи. Некоторые отметили, что в 90-х там был «жуткий срач».

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