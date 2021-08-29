Фотография двора автора романа «Дети Арбата» натолкнула россиян на воспоминания

«Кинотеатр "Наука и знания" и проходной двор до Ситцев Вражка», «Раньше был кинотеатр АРС», — написали москвичи.

«В этом доме жила моя одноклассница, переехав сюда со Староконюшенного переулка из огромной коммуналки тоже в коммуналку, но на две семьи. Хорошие квартиры, комнаты по 30 метров и большой коридор и кухня. На одну семью отлично было бы», — написала подписчица паблика.

Одна из интернет-пользовательниц рассказала, что до войны на Арбате жили ее родители, но в их подъезд попала бомба. Отец был на фронте, мать на работе, а ее сестра в яслях, поэтому члены семьи выжили.

«В 1947 году все оказались в Новосибирске. В 1955 году мама мне показала это место. Стену уцелевшего подъезда выровняли и побелили. На месте воронки была клумба и две лавочки», — написала женщина.

По ее словам, в 2018 году она вновь пришла на это место. «Эта стена желтоватого цвета с трещиной, сохранившийся подъезд, но за забором. Арбат перекрыт новым темным зданием. Мне стало плохо и муж меня увел», — написала россиянка.

Ранее, 2 августа, сообщалось о том, что старое фото пенсионерок на улице Сивцев Вражек восхитило пользователей сети. Фото заставило москвичей с теплотой вспомнить «арбатских старушек».

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!