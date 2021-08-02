Москвичи восхитились пожилыми жительницами Арбата

Многие написали, что пожилые жительницы Арбата отличались интеллигентностью и безупречными манерами. Кто-то заметил, что многие из них наверняка застали дореволюционное время и учились в женских гимназиях. «Уходящая натура», — подвели итог в группе.

Одна из комментаторов рассказала, что такие пенсионерки регулярно собирались в кафетерии Филипповской булочной на улице Горького, нынешней Тверской. Там они пили кофе и разговаривали о выставках, театре, обсуждали приятельниц и делились воспоминаниями. «Я когда там бывала в это время, всегда заходила их послушать. Это было очаровательно и очень интересно», — с восторгом отметила женщина.

Ранее жительнице Арбата предложили издать книгу воспоминаний. Москвичка поделилась с соцсетях воспоминаниями школьных лет, и ее рассказы тронули благодарных читателей.

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