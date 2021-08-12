Фотография «маршальского дома» вызвала споры у москвичей

В комментариях один из пользователей назвал здание генеральским домом. Мужчину поправили, отметив, что генеральский дом находится по соседству на Садово-Кудринской улице, а это именно маршальский дом.

Он более известен под названием «Дом со львами», его построили в 1945 году, как резиденцию для высших военачальников СССР, сообщает «Москва 24». Здание украшено восемью колоннами коринфского ордера и каменными львами.

Другая участница переписки рассказала, что в доме шесть квартир. Причем одна из них принадлежала оперной певице Елене Образцовой.

Ранее старая фотография бывшего магазина «Ткани» у Никитских ворот пробудила ностальгические воспоминания среди москвичей. Москвичи отметили, что в магазине был широкий ассортимент тканей на любой вкус и кошелек.

Так, одна из жительниц столицы вспомнила, что в 1981 году приобрела в «Тканях» югославскую фланель для своего свадебного костюма.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!