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Француженка потеряла сотни тысяч рублей после ночи в московском стриптиз-клубе

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Француженка потеряла сотни тысяч рублей после ночи в московском стриптиз-клубе
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

26-летняя гражданка Франции обратилась в полицию Москвы после ночи в стриптиз-клубе, пишет «KP.RU».

По словам француженки, она приехала в столицу на новогодние каникулы и после осмотра местных достопримечательностей решила посетить стриптиз-клуб на проспекте Мира. Иностранка провела там всю ночь и около восьми утра покинула заведение, расплатившись по счету банковской картой. На следующий день, выспавшись, она обнаружила, что с ее карты было списано несколько сотен тысяч рублей.

Женщине приходили СМС-оповещения о списании денежных средств, но она не придавала этому значения, будучи уверенной, что в работе банка произошел сбой. Списания происходили в течение продолжительного времени. В общей сложности неизвестные похитили с банковской карты француженки 350 140 рублей.

Ранее неизвестные напали на вдову композитора Александра Градского актрису Марину Коташенко и ограбили ее на 100 миллионов рублей.

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