ФСБ обнаружила склад с контрабандной рыбой и икрой в Москве
Пограничная служба ФСБ изъяла партию рыбной контрабанды со склада в Москве. По данным Telegram-канала Mash, в помещении обнаружили две тонны краснокнижного осетра и несколько десятков килограммов икры.
На кадрах видно, как сотрудники проникают в здание и задерживают одного из контрабандистов. На полу склада лежит крупная партия рыбы и стоят картонные коробки с банками деликатеса.
Источник сообщил, что рыбу незаконно добывали в Каспийском море. Причиненный природе ущерб оценили в 120 миллионов рублей.
Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по статье 258.1 УК России («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ»). Остальные обстоятельства уточняются.
Ранее в Москве перекрыли канал сбыта незаконно добытой черной икры. Товар получали браконьерским способом и сбывали на столичных рынках.