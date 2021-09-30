ФСБ обнаружила склад с контрабандной рыбой и икрой в Москве

Пограничная служба ФСБ изъяла партию рыбной контрабанды со склада в Москве. По данным Telegram-канала Mash, в помещении обнаружили две тонны краснокнижного осетра и несколько десятков килограммов икры.

На кадрах видно, как сотрудники проникают в здание и задерживают одного из контрабандистов. На полу склада лежит крупная партия рыбы и стоят картонные коробки с банками деликатеса.