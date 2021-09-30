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ФСБ обнаружила склад с контрабандной рыбой и икрой в Москве

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ФСБ обнаружила склад с контрабандной рыбой и икрой в Москве
Кадр: Telegram-канал Mash

Пограничная служба ФСБ изъяла партию рыбной контрабанды со склада в Москве. По данным Telegram-канала Mash, в помещении обнаружили две тонны краснокнижного осетра и несколько десятков килограммов икры.

На кадрах видно, как сотрудники проникают в здание и задерживают одного из контрабандистов. На полу склада лежит крупная партия рыбы и стоят картонные коробки с банками деликатеса.

Источник сообщил, что рыбу незаконно добывали в Каспийском море. Причиненный природе ущерб оценили в 120 миллионов рублей.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по статье 258.1 УК России («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ»). Остальные обстоятельства уточняются.

Ранее в Москве перекрыли канал сбыта незаконно добытой черной икры. Товар получали браконьерским способом и сбывали на столичных рынках.