Гадалка предложила пенсионерке снять порчу и похитила полмиллиона рублей

В подмосковной деревне похитила у пенсионерки полмиллиона рублей под видом снятия порчи. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на личный источник.

По имеющимся данным, инцидент произошел после разговора 85-летней россиянки с двумя неизвестными женщинами во дворе своего дома. Одна из них заявила, что является потомственной гадалкой и сразу заметила наложенную на пенсионерку порчу. Пожилой собеседнице предложили помощь в решении проблемы. Для проведения ритуала ее попросили вынести из дома все денежные средства.

Когда сбережения пенсионерки оказались в руках гадалки, она поместила их в тряпичный мешок, начала что-то нашептывать и производить различные движения руками. Через несколько минут незнакомка отдала мешок женщине и велела не открывать его в течение двух недель — только в этом случае, по ее словам, порча будет снята.

Доверчивая пенсионерка выполнила условие и открыла мешок лишь спустя две недели после встречи с «колдуньей» — в среду, 24 ноября. Вместо своих денег россиянка обнаружила там обрезки бумаги. Женщина обратилась в полицию.

«С заявлением обратилась гражданка, проживающая в селе Новоивановское Одинцовского городского округа, которую две неизвестные женщины под предлогом снятия порчи вынудили вынести из квартиры денежные средства, положили их в мешок и сказали не открывать его. Спустя две недели заявитель обнаружила в мешке вместо денег бумагу. Ущерб составил 500 тысяч рублей», — цитирует издание свой источник.

Правоохранители приступили к поискам злоумышленницы. Но так как с момента инцидента прошло две недели, записи уличных камер могли не сохраниться, что усложняет задачу ее поимки.

Ранее представившаяся экстрасенсом женщина похитила у россиянки около миллиона рублей. Злоумышленница и жертва познакомились в интернете.