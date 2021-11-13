Представившаяся экстрасенсом женщина похитила у россиянки около миллиона рублей

Представившаяся экстрасенсом 33-летняя жительница Подмосковья похитила около миллиона рублей у 45-летней россиянки. Злоумышленница и жертва познакомились в интернете, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.

Было установлено, что в ходе онлайн-общения пострадавшая пожаловалась «гадалке» на сложные взаимоотношения с сожителем. В ответ мошенница предложила ей свои услуги. Женщина согласилась и после ряда «сеансов» перевела на счета новой знакомой более 900 тысяч рублей. «Через некоторое время, не получив желаемого результата, россиянка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию», — цитирует агентство пресс-службу.

Вскоре, в рамках оперативных действий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский, злоумышленницу задержали. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд назначил мошеннице меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Подмосковье «потомственная гадалка» обманула женщину на два миллиона рублей.