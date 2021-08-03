Гарик Харламов накормит москвичей сосисками

Комик Гарик Харламов откроет в Москве сосисочные. Об этом сообщает издание Forbes.

Шоумен еще в 2020 году упоминал о том, что получал предложение делать хот-доги, однако тогда он говорил о том, что в ресторанном бизнесе ничего не понимает, поэтому браться за это дело не будет. Идея об открытии пришла к Харламову и его партнеру спонтанно — в караоке.

Первые точки общепита должны появиться уже в августе текущего года.

Ранее житель столицы опубликовал фото с названием одного из городских котокафе, которое рассмешило пользователей сети. Заведение с необычным принципом работы, по аналогии с московскими булочными, пельменными и чебуречными, владельцы назвали «Котеешная №1».

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