Название необычного кафе в Москве рассмешило горожан

«А собачечной по соседству нет?» — поинтересовалась одна из подписчиц. Автор поста информацией о подобном месте не располагал.

Некоторые пользователи пожалели котов, вынужденных находиться в указанных местах — животные в некоторых котокафе показались им «зашуганными». Другие подписчики заявили, что о кошках там заботятся и стремятся найти для них новый дом. «Это котокафе сети "Котики и Люди", первого котокафе Москвы. Они очень ответственно относятся к котикам, и через свои кафе нашли семьи нескольким сотням котиков. А Владимир Кузин — один из главных котозащитников страны. Мало кто сделал столько для котиков, сколько сделал он», — подчеркнула одна из комментаторов.

Другая подписчица вспомнила, что раньше на этом месте находился магазин, торговавший алкоголем. «Тоже в своем роде "котеешная"», — пошутила москвичка.

Ранее москвичей заинтересовали загадочные изображения котов на улицах города. Выяснилось, что «котопослания» оставляет им стрит-художник из Санкт-Петербурга.

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