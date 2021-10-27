Гастарбайтер разгромил подъезд в Москве из-за неуплаты денег и попал на видео

Пользователи сети возмутились поведением мужчины. Некоторые указали, что никто из живущих в подъезде и тем более на разгромленном этаже не вышел, чтобы остановить злоумышленника. По словам местных жителей, такой поступок обусловлен невыплатой зарплаты местным «Жилищником».

«Такое ощущение, что им третий год зарплату не выдают», «Им не заплатил "Жилищник", но жители-то платят, и никто не вышел, что остановить эту сволочь», «А месть-то кому? Тому, кто сам пострадавший? Почему бы к управе не сходить и там насвинячить, если им не платят?» — прокомментировали подписчики сообщества.

Ранее долгий ремонт соседей испугал москвичку. Местная жительница подозревает, что рабочие сносили несущие стены, потому что кирпича в соседском строительном мусоре не было.