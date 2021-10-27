Гастарбайтер разгромил подъезд в Москве из-за неуплаты денег и попал на видео
Мужчина, вооруженный молотком и широким шпателем, решил испортить ремонт в одном из подъездов многоквартирного дома в Москве и попал на видео. Ролик опубликовали в группе района Сокольники в Facebook.
На кадрах видно, как неизвестный бьет заостренным молотком по стенам, после чего проводит по ним острым углом шпателя, снимая верхний слой отделочного материала. Далее он направляется к другой стене и вырывает из нее провода, нарушая конструкцию. «Месть обманутых рабочих. Очередная невыплата зарплаты в сентябре обернулась местью гастарбайтеров. Возможно, и в случае с дверьми в подъездах та же ситуация. Улица Матросская тишина, дом 23/7, корпус 1», — подписал автор топика.
Пользователи сети возмутились поведением мужчины. Некоторые указали, что никто из живущих в подъезде и тем более на разгромленном этаже не вышел, чтобы остановить злоумышленника. По словам местных жителей, такой поступок обусловлен невыплатой зарплаты местным «Жилищником».
«Такое ощущение, что им третий год зарплату не выдают», «Им не заплатил "Жилищник", но жители-то платят, и никто не вышел, что остановить эту сволочь», «А месть-то кому? Тому, кто сам пострадавший? Почему бы к управе не сходить и там насвинячить, если им не платят?» — прокомментировали подписчики сообщества.
Ранее долгий ремонт соседей испугал москвичку. Местная жительница подозревает, что рабочие сносили несущие стены, потому что кирпича в соседском строительном мусоре не было.