Гастроэнтеролог рассказал о риске инфаркта из-за бутербродов

Гастроэнтеролог Сергей Вялов на личной странице в Instagram предупредил об опасности употребления бутербродов с маслом и сыром. По его словам, оно может пагубно сказаться на работе сердца и поджелудочной железы, привести к панкреатиту, атеросклерозу и даже повысить риск инфаркта.

«Поджелудочной больнее, когда вы съели много за один раз. А сердцу хуже, если вы едите бутерброды с маслом и сыром каждый день», — отметил Вялов. Он объяснил: если съесть за один присест много жирного, это потребует от поджелудочной и печени напряженной работы. «Два этих органа в усиленном режиме вырабатывают желчь и ферменты. В кишечнике панкреатический сок смешивается с желчью, активируется и начинает переваривать еду. Но если бутербродов оказалось слишком много, и если к ним прилагается алкоголь, возможен заброс желчи в протоки поджелудочной. Тогда раньше положенного активируются ферменты, начав переваривать собственную поджелудочную железу — и здравствуй, острый панкреатит!» — написал специалист.

На сердце же количество съеденных за раз бутербродов не сказывается, на него влияет частота их употребления. «Чем больше вы едите животного жира, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови, и тем быстрее развивается атеросклероз. Атеросклеротические бляшки блокируют кровоток в сердце — так в гости приходит ишемическая болезнь сердца: стенокардия и инфаркт», ― рассказал Вялов. ⠀ Специалист уточнил: не обязательно отказываться от бутербродов с маслом и сыром полностью, но меру стоит знать. В рационе, по его словам, в целом должно быть больше растительного и меньше животного. «Современные рекомендации по кардио-профилактике гласят: желательно, чтобы два из трех приемов пищи в сутки были вегетарианскими», — заключил он.

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