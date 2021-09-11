Генерал рассказал о готовности Москвы к отражению атак с воздуха

«После покушения на бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в радиусе Садового кольца была обеспечена полная безопасность. К Кремлю не подлетит ни один самолет, ни один вертолет — такой системы безопасности не видел даже Белый дом», — сказал Толбоев.

Он добавил, что подлет любого средства к центру Москвы будет смертелен. Поэтому рядовым гражданам не стоит беспокоиться об опасности с воздуха.

В июне Федеральная служба охраны (ФСО) показала журналистам новую полярную сову, которая будет охранять Кремль от ворон.

Птицу зовут Буран, вместе с шестью «коллегами» он входит в орнитологическую группу Службы коменданта Московского Кремля ФСО.

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