ГИБДД проведет рейды против нетрезвых водителей в праздничные дни

ГИБДД анонсировало массовые рейды против нарушителей правил дорожного движения, которые будут проводиться во всех городах России, в том числе и в Москве, в праздничные дни. В основном речь идет о водителях, садящихся за руль в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что «никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть ни в период праздников и нерабочих дней, ни в какое-либо другое время».

Сотрудники ГИБДД также отметили, что в сложной эпидемиологической обстановке, отправляться в поездки нужно только по необходимости.

Представители правоохранительных органов особо отметили, что с начала года поймали уже 42 тысячи водителей с признаками алкогольного опьянения. «За управление автомобилем в нетрезвом виде могут лишить прав на срок до двух лет и оштрафовать на 30 тысяч рублей, за повторное нарушение можно получить уголовную статью», — напомнили в ГИБДД.

Ранее стало известно, что в Москве создадут цифровую платформу для обучения водителей такси. Создатели платформы рассчитывают на то, что она станет основным инструментом распространения профессиональных знаний среди московских таксистов.