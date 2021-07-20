Гибель уток в Москве-реке объяснили

Гибель уток в Москве-реке, которые ранее были обнаружены вблизи Крымской набережной в районе парка «Музеон» в куче мусора, не является поводом для панки. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

По его словам, слухи о том, что птицы могли погибнуть из-за коронавируса, не являются правдой. Скорее всего пернатые погибли из-за закисшего на фоне аномальной жары хлеба.

Бурмистров уточнил, что «пять уток — это не массовая гибель, это что-то локальное», поэтому поводов для паники нет, а случившееся не стоит связывать с пандемией.

Цветение воды, которое сейчас можно в Москве-реке, а также на месте, где были найдены утки, — явление обычное. Однако при цветении размножаются нетипичные водоросли которые через какое-то время начинают гнить. Хлеб, брошенный уткам, в свою очередь закисает и впитывает бактерии, пояснил эксперт.

«Утки не особо разборчивы в этом плане. Когда хлеб с продуктами гниения попадает в организм птиц, как это себя поведет, мы не знаем, но возможна и такая версия», — сказал Бурмистров, добавив, что сейчас погибшие водоплавающие находятся у специалистов, причины случившегося устанавливаются.

Бурмистров напомнил, что не стоит подкармливать белым хлебом уток, тем более в летний период, когда у пернатых полно естественного корма для птиц — «это водоросли, рачки, мелкие организмы, которые они со дна собирают».

Ранее жители столицы забили тревогу из-за массовой гибели уток на территории парка Серебряный Бор. Москвичи предположили, что птицы могли погибнуть из-за хлеба, которым их подкармливают горожане, или отравиться речной водой. «Вроде какие-то нефтепродукты разлились возле красного моста, может, поэтому», — заявили они.

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