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Гинцбург объяснил введение QR-кодов
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Директор Национального исследовательского центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что система QR-кодов может предотвратить появление новых штаммов COVID-19. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По словам Гинцбурга, введение QR-кодов в общественных местах и транспорте позволит предотвратить развитие мутаций коронавируса. Он объяснил, что невакцинированные не смогут находиться в местах массового скопления людей, а значит не смогут заражать других горожан.
Ранее стало известно, что обязательные QR-коды могут ввести в кафе, магазинах и транспорте.