Гинцбург объяснил введение QR-кодов

Директор Национального исследовательского центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что система QR-кодов может предотвратить появление новых штаммов COVID-19. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По словам Гинцбурга, введение QR-кодов в общественных местах и транспорте позволит предотвратить развитие мутаций коронавируса. Он объяснил, что невакцинированные не смогут находиться в местах массового скопления людей, а значит не смогут заражать других горожан.

Ранее стало известно, что обязательные QR-коды могут ввести в кафе, магазинах и транспорте.