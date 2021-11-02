Глава фонда помощи мигрантам рассказала о мошенничестве с регистрацией в Москве

Глава фонда «Развитие миграции» Гулзина Маматахунова раскрыла схему мошенничества с регистрацией иностранных работников в столице. Об этом она рассказала в интервью «Мосленте», подчеркнув, что зачастую обманывают приезжих их же соотечественники.

«То, что происходит сегодня в сфере регистрации мигрантов по месту пребывания, меня не устраивает категорически», — заявила Маматахунова. Она также отметила, что каждый год в Россию приезжают миллионы иностранных граждан, но легально регистрируется лишь малая часть этого потока. Остальные зачастую попадают в руки мошенников.

«К нам очень часто обращаются люди с фальшивыми регистрациями или миграционными картами. И они никакие не злоумышленники, сознательно нарушившие российские законы. Нет. Они просто жертвы», — продолжила глава фонда. По ее словам, люди, желающие заработать, оформив приезжим фальшивую регистрацию, как правило, подстерегают потенциальных жертв рядом с столичными вокзалами, а также неподалеку от станции метро «Добрынинская», где расположены посольства многих государств, из которых в Москву прибывают трудовые мигранты.

«Такие люди обманом заводят к себе приезжих, забирают их деньги, дают "липовый" документ, но уверяют, что он самый настоящий. Но это до первой проверки», — подчеркнула Маматахунова.

Глава фонда посоветовала соотечественникам не поддаваться на обещания мошенников, встреченных на улице, а также не искать объявлений о платной регистрации в социальных сетях. «И еще одно. Не стоит в Москве верить людям твоей национальности. Вот, например, подошел к узбеку узбек, что-то предложил, и первый ему поверил. Но это на родине каждый тебе может быть братом, потому что в противном случае, если узнают, он по голове получит. А тут все не так», — предостерегла Маматахунова.

Ранее полицейские начали рейд в поселении Сосенском, расположенном в Новой Москве. Местные жители здесь неоднократно жаловались на поведение мигрантов.