Глава МВД Москвы получил постановление из-за штрафов блогера Эдварда Била

Адвокат блогера Эдварда Била (настоящее имя Эдуард Биль) Сергей Жорин сообщил ТАСС, что Мосгорсуд направил специальное постановление инстанции руководителю столичного управления министерства внутренних дел.

«Судья вынесла частное постановление. Текст нам пока не известен, мы узнаем его в ближайшее время», — заявил юрист.

Как считает адвокат, частное постановление суда является реакцией на представление прокуратуры на устранение нарушений законодательства России.

По информации прокуратуры Москвы, блогер неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. По данным надзорного ведомства, в том числе в отношение видеоблогера столичными гаишниками только в этом году не было возбуждено более 30 административных дел.

20 сентября Мосгортранс подал иск на 26 тысяч рублей к блогеру после аварии с его участием в центре Москвы. Иск подан в связи с простоем общественного транспорта после аварии.

ДТП с участием пяти автомобилей произошло 1 апреля текущего года на выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца.

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