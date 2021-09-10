Главбуха московского детского сада обвинили в хищении 28 миллионов рублей

Главного бухгалтера детского сада в Москве обвинили в хищении 28 миллионов рублей со счетов образовательной организации. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В полицию обратилась женщина, занимающая должность помощника адвоката, заявив о том, что сотрудник московского детсада растратил денежные средства организации сначала в размере около 19 миллионов рублей за 2020 год и около 9 миллионов рублей за период текущего года.

По словам заявителя, главбух перечислял средства учебного учреждения на свой личный расчетный счет. Этому свидетельствует незаконно предоставленная правоохранителям копия выписки по лицевому счету детсада на имя главбуха в размере 9 миллионов рублей за 2021 год.

Помощник адвоката добавила, что узнала о мошенничестве от своего начальства. Сейчас женщина занимается сбором дополнительных документов о правонарушении.

Ранее москвич обратился в полицию и написал заявление на сына, уличив его в хищении криптовалюты более чем на 100 миллионов рублей.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!