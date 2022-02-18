Зоопсихолог назвала главную проблему столичных собак

Зоопсихолог Анна Климова в беседе с «Мослентой» назвала главную проблему столичных собак. Она кроется не в самих животных, а в их хозяевах.

«Обычно ко мне приводят собак женщины в возрасте от 25 до 45 лет. Именно они в основном заводят домашних питомцев или сталкиваются с последствиями чужих импульсивных поступков — кому-то собаку подарил мужчина, у кого-то щенка очень просили дети», — поделилась Климова.

Женщина подчеркнула, что сложностей во взаимодействии с владельцами собак у нее хватает. Самая распространенная из них — процесс осознания человеком своей ответственности за животное, понимания, что это не игрушка, что на зверя придется тратить много времени, сил и финансовых средств. «Очень часто люди берут собак неосознанно, всего лишь увидев красивую картинку, но не представляя, какими будут последствия», — подчеркнула собеседница «Мосленты».

Климова отметила, что многие из ее клиентов, заводя щенка, будто не понимали, что его нужно приручать и приучать к выгулу, чтобы он не справлял нужду прямо в квартире. «К тому же собаке необходимо обеспечить комфортную жизнь, а это не только корм, пеленки и игрушки, но также ветеринарные обследования, решение проблем со здоровьем и так далее. И для людей все это зачастую становится большим открытием», — поделилась зоопсихолог.

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