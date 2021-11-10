Главной новогодней елке России исполнилось 90 лет

Выбрана главная новогодняя елка страны. 90-летнее дерево, которое украсит Соборную площадь перед Кремлем, было найдено в подмосковной деревне Новопареево Щелковского района. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря управляющего делами президента РФ Елену Крылову.

Уточняется, что поиски длились несколько месяцев, выбор происходил между несколькими десятками «конкурсантов». В итоге предпочтение было отдано ели, высота которой составляет 28 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, а размах нижних ветвей — порядка 10 метров.

В середине декабря дерево планируется спилить и доставить в Кремль, сообщила Крылова.

Пресс-секретарь отметила, что ель выбирают строго по нескольким параметрам: должна быть подходящая форма, объем хвои, состояние лап и внешний вид. Кроме того, немаловажным критерием является место, где дерево растет. Необходимо, чтобы к нему легко могла подъехать техника для подготовки к транспортировке в Москву.

Ранее срубившие деревья на одной из московских улиц рабочие возмутили россиян. Снимки с места вырубки появились в сети.