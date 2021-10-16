Срубившие деревья на одной из московских улиц рабочие возмутили россиян

Жительница Москвы пожаловалась на рабочих, срубающих деревья на улице Демьяна Бедного. Снимки с места вырубки появились в Facebook-группе «Хорошево-мневники / Щукино Соседи».

«Пилят все! Все, что мешает и не мешает!», — написала автор фото. В комментариях подписчики сообщества не скрывали, что ситуация их возмутила. Россияне признались, что им жаль уничтоженных деревьев и пострадавшего вида самой улицы.

«Начало конца зеленого района», «Через пару лет в Москве дышать будет невозможно», «Как жаль! Такая улица зеленая была», — писали москвичи в комментариях.

При этом жители района сообщили, что на руках у рабочих, уничтожающих деревья, есть все необходимые разрешения на вырубку. Поскольку на опубликованных кадрах видны пятиэтажные хрущевки, москвичи предположили, что деревья спиливают в рамках подготовки к сносу домов и строительству новых или станции метро. «Может, дорогу в обход будущей стройки будут делать», — высказал свое мнение один из подписчиков.

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