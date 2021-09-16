Главный архитектор Москвы назвал места для реорганизации

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал места в городе, которые необходимо реорганизовать. Одним из них является территория Курского вокзала, заявил специалист в эфире телеканала RTVI.

По мнению Кузнецова, реорганизации подлежат все привокзальные территории столицы. Так, Курская площадь «решена ужасно, и хорошо бы ее поменять». Главный архитектор Москвы добавил, что РЖД сейчас занимается проектами реорганизаций. Он выразил надежду, что компания обратит внимание на Курскую площадь и «там случится что-то интересное».

Специалист добавил, что привокзальные пространства требуют изменений в силу своей специфики «Это и Савеловский, в работе сейчас "Площадь трех вокзалов", там будет реорганизация довольно серьезная», — заключил он.

Ранее фото столкновения двух эпох на вокзале в Москве восхитило пользователей сети. На размещенном кадре запечатлены два современных пригородных электропоезда, которые стоят у деревянной платформы