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Главный инфекционист Москвы оценил опасность нового омикрон-штамма COVID-19

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Главный инфекционист Москвы оценил опасность нового омикрон-штамма COVID-19
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Главный инфекционист Москвы, ведущий научный сотрудник Центра имени Гамалеи Николай Малышев оценил опасность нового омикрон-штамма COVID-19 и спрогнозировал его распространение в России. Об этом эксперт поговорил с «Мослентой».

Малышев подчеркнул, что не исключает возможности новой вспышки вируса в связи с мутацией. Кроме того, врач отметил, что полнейшая изоляция страны от внешнего мира невозможна даже при закрытии границ, поэтому он допускает приход варианта вируса омикрон в Россию. «Надо понимать, что новые штаммы будут появляться и появляться», — добавил медик, пояснив, что вероятность всплеска заболеваемости существует всегда.

Эксперт заявил, что опасность омикрон-штамма напрямую зависит от уровня вакцинации населения. «Еще много людей на земном шаре нужно привить», — заключил Малышев, отметив, что прошедшие вакцинацию пациенты, по его наблюдениям, значительно легче переносят COVID-19.

Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что вариант COVID-19 омикрон может появиться в России в ближайшие месяцы.

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