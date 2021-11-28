Вирусолог спрогнозировал сроки появления «омикрон»-штамма COVID-19 в России

Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью с «Секретом фирмы» рассказал о сроках появления нового «омикрон»-штамма COVID-19 в России.

По его словам, новый штамм может появится в России уже в ближайшие месяцы.

Вирусолог рассказал, что новый штамм коронавируса еще недостаточно изучен, так как он появился совсем недавно. «Еще неясно, как антитела, вызываемые современными вакцинами, на него действуют. Будет ли он распространяться — тоже покажет время. Но, если он окажется таким же эпидемичным, как «дельта»-штамм, никакие власти за ним уследить уже не смогут», — отметил Альтштейн.

Эксперт также уточнил, что новый вариант инфекции вызывает опасения из-за большого количества мутаций в гене спайк-белка. Однако оценить заразность «омикрона» пока не представляется возможным.

Ранее стало известно, что Росздравнадзор выдал американской компании Pfizer разрешение на проведение клинических испытаний нового лекарственного препарата от COVID-19.