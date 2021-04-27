Главврача московской больницы уволили после избиения пациентки медработниками

Главного врача больницы имени Иноземцева уволили после сообщения об избиении пациентки. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы, передает агентство «Москва».

«Действия сотрудников являются недопустимыми и порочащими честь как медицинской организации, так городской системы здравоохранения в целом», — сообщили в департаменте. Отмечается, что причастных к инциденту медработников уже отстранили от работы.

Ранее сообщалось, что департамент здравоохранения Москвы организовал проверку после сообщений об избиении пациентки в больнице имени Иноземцева. Она была организована после того, как в сети появилось видео, на котором персонал медучреждения издевается над пожилой женщиной.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!