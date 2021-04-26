В Москве проверят больницу после сообщения об избиении пациентки

Департамент здравоохранения Москвы организовал проверку после сообщений об избиении пациентки в больнице имени Иноземцева, сообщает «Москва 24».

Проверка была организована после того, как в сети появилось видео, на котором персонал медучреждения издевается над пожилой женщиной. «Подобные действия медицинского персонала недопустимы», — говорится в сообщении департамента.

В ведомстве добавили, что виновные будут отстранены от занимаемых должностей, а к руководству больницы будут применены дисциплинарные меры.

В марте анестезиолога московской больницы в Коммунарке избили из-за серьги в ухе. По словам медика, на него напали 15 человек азиатской внешности. Сначала они стали выяснять, почему его друг ярко одет и какую религию исповедует.

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