Главврача московской клиники объявили в розыск

Главного врача московской клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского объявили в розыск. Мужчину заочно арестовали в Москве по делу о гибели пациентки. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

По данным «Коммерсанта», в июле 2019 года по разрешению Серебрянского пожилой женщине с инфарктом миокарда попытались помочь, однако клиника не располагала необходимым оборудованием, в связи с чем пациентка скончалась. Уточняется, что на данный момент главврач медучреждения находится заграницей.

Позже в ходе проверки следователям удалось выяснить, что в клинике принимают на лечение не только больных с инфарктом, но и с острым инсультом, несмотря на то, что медицинское учреждение не располагает необходимой лицензией.

Ранее стало известно, что врача Заура Цоколаева, напавшего на онкобольную пациентку в больнице в подмосковном Звенигороде, будут судить — ему грозит до двух лет заключения.