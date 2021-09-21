Избившему онкобольную россиянку подмосковному врачу пригрозили тюрьмой

По данным источника, женщина поступила в местную клиническую больницу с 25-процентным поражением легких осенью 2020 года. Во время прохождения лечения она подошла с вопросом к завотделением Цоколаеву, однако в ходе диалога мужчина начал обзывать пациентку, после чего избил ее. В результате нападения у инвалида 2-й группы Ольги Спецовой появились проблемы со слухом.

Экспертиза установила, что у россиянки после избиения повреждена перепонка левого уха. Цоколева сначала обвинили в превышении должностных полномочий, однако потом статью заменили на более мягкую — «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». По ней врачу грозит до двух лет лишения свободы.

Несмотря на то, что он признал свою вину, пострадавшая требует переквалифицировать обвинение на основании материалов из клиники, где она проходит лечение.

Ранее рентгенолога больницы в подмосковном Домодедове обвинили в сатанизме после отказа в проведении КТ пациенту с предположительным инсультом.

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