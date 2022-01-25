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Голодные кабаны атаковали город в Подмосковье и попали на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
Голодные кабаны атаковали подмосковный город Мытищи и попали на видео. Роликом поделился Telegram-канал «Москва с огоньком».
На нашествие животных пожаловались жители микрорайона Дружба. По их словам, по улицам города разгуливает целая стая диких зверей — около 20 особей.
Животные подходят к домам, совершенно не боятся людей и ждут угощений.
Ранее танец кабана на льду в парке Лосиный остров обеспокоил россиян.