Голодные кабаны атаковали город в Подмосковье и попали на видео

Голодные кабаны атаковали подмосковный город Мытищи и попали на видео. Роликом поделился Telegram-канал «Москва с огоньком».

На нашествие животных пожаловались жители микрорайона Дружба. По их словам, по улицам города разгуливает целая стая диких зверей — около 20 особей.