Голые Снегурочки и Деды Морозы станцевали на снегу

Полуголые Снегурочки из района Орехово-Зуево станцевали вместе с Дедами Морозами. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Подмосковье сегодня».

«Смотреть на это лучше, укутавшись под одеялом», — пошутили администраторы канала. На кадрах, выложенных в сеть, видно, как мужчины в плавках и женщины в купальниках танцуют в такт музыке на фоне маленькой елки, двигая при этом ягодицами.

Ранее в самый холодный день зимы, 22 декабря, когда температура в столице опустилась до минус 22 градусов, на улице заметили россиянина в футболке.