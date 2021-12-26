В самый холодный день на улице заметили россиянина в футболке

В самый холодный день зимы, 22 декабря, когда температура в столице опустилась до минус 22 градусов, на улице заметили россиянина в футболке. Снимок мужчины выложили в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

«Москва — город контрастов!» — пошутил над снимком автор топика.

Некоторые отметили, что такой способ закаливания традиционен для многих стран. «В Чехии при этом еще и босиком ходят», «Наверняка какие-нибудь голландцы или фламандцы. Они ходят зимой в шортах и хоть бы хны», — посмеялись комментаторы. Одна пользовательница добавила, что знает историю, когда аллергию на холоде лечили хождением без обуви по снегу. «Наверное, что-то в этом есть», — подтвердили юзеры.

В комментариях рассказали, что в последнее время на улицах Москвы стали чаще появляться люди, одетые совсем не по погоде. «В пятницу на Садовом тоже видела девушку — шла без пальто или куртки в джинсах и одной футболке», — удивилась пользовательница.

В ответ на это одна из комментаторов в шутку высказала необычное предположение, что мы на самом деле живем в матрице, и раздетые люди на улицах доказывают эту теорию. «Это неигровой персонаж, проще говоря, фон, чтобы действительность казалась более реальной. Иногда случаются сбои, не обращайте внимания. Или попробуйте с ним заговорить, увидите, что ничего из этого не выйдет», — сообщила женщина.

Ранее синоптик центра «Фобос» сообщил, что москвичей ждет «полярное вторжение». Однако после этого температура вернется в норму, добавил эксперт.