Голый мужчина напал на полицейского в центре Москвы

Голый мужчина попытался перейти дорогу на Николоямской улице и напал на полицейского, помешавшего ему это сделать. Видео произошедшего публикует Mash в своем Telegram-канале.

В ролике видно, как обнаженный москвич собирается перейти оживленную улицу в центре столицы. Его также видит полицейский. Как отметили очевидцы, сотрудник ДПС попытался убрать с дороги пешехода, после чего тот полез в драку. В видео показано, как полицейский валит москвича на асфальт.