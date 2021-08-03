Голый мужчина напал на полицейского в центре Москвы
Голый мужчина попытался перейти дорогу на Николоямской улице и напал на полицейского, помешавшего ему это сделать. Видео произошедшего публикует Mash в своем Telegram-канале.
В ролике видно, как обнаженный москвич собирается перейти оживленную улицу в центре столицы. Его также видит полицейский. Как отметили очевидцы, сотрудник ДПС попытался убрать с дороги пешехода, после чего тот полез в драку. В видео показано, как полицейский валит москвича на асфальт.
«А этот парень искал, где тут Вудсток и лето любви — 1967, но нашел только суровые объятия ДПСника», — подписали пост в канале.
Ранее в сети пожаловались на нудистов в парке «Кузьминки». В сообществе парка появилось сообщение от подписчицы. В нем она заявила, что на берегу Шибаевского пруда по утрам отдыхают голые люди. «Уберите это позорище», — упрекнула женщина. В ответ ей пообещали принять надлежащие меры.
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