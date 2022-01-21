Гора выброшенных лыжных ботинок на территории МГУ огорчила россиян

Россиянка сфотографировала мусорный контейнер около спортивного манежа на территории МГУ и опубликовала снимок в Facebook-группе «Гагаринский район». Попавшая в кадр гора выброшенных лыжных ботинок огорчила пользователей сети.

Несколько человек с грустью отметили, что сейчас таких уже не купить, многие о таких наверняка мечтают, в то время как кто-то выбрасывает в таких количествах. «Ну кто так делает? Лучше бы в детский дом отправили!» — отметил юзер. «Чтобы издеваться над детьми? Никому такие боты не нужны, бегать в них неудобно и холодно», — ответили ему.

«Действительно, на современные лыжи устанавливать их смысла нет… Но смотреть на эту гору все равно очень грустно», — написал еще один из участников дискуссии. «Да, интуитивно жаль, но, на самом деле, туда им и дорога», — поддержал его другой.

Ранее россияне забросали мусором машину такси.